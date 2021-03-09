3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19) في المملكة، وتصدَّرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 192 إصابة وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 61 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 58 حالة.

وسجلت منطقة القصيم 16 حالة والمدينة المنورة 12، وسجلت منطقتا حائل والحدود الشمالية 11 حالة لكل منهما، وعسير 9، والجوف وتبوك ونجران 5 حالات لكل منهم وجازان 4، فيما سجلت الباحة حالة واحدة.

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة.

وكشفت وزارة الصحة أنَّه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً النظر إلى أنَّ "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).