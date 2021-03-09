الصحة: الفترات بين الجرعات تخضع لنوع اللقاح

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الفترات بين تناول الجرعات تخضع لنوع اللقاح، مشيرة إلى أن فيروس كورونا تعرض لتحورات أثبتت اللقاحات المعتمدة الاستجابة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح لا تمنع من أخذ اللقاح.

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة.

وكشفت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً النظر إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).