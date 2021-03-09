بالصور.. أمين الطائف يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق

قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بجولة ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية بالطائف ضمن جهود متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).

تأتي الجولة ضمن عددٍ من الجولات الميدانية التي قام بها أمين الطائف للوقوف على الالتزام بالتدابير الاحترازية، وقد رافقه خلال الجولة وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني.

وأوضح أمين الطائف أنَّ الدور الرقابي للفروع البلدية ساهم في الحدّ من انتشار فيروس كورونا من خلال قيام الفرق الرقابية بجولات يومية على المحال والأنشطة التجارية والتأكد من تطبيقها للقواعد اللازمة كتوفير المعقمات ولبس الكمامة والقفازات والمحافظة على المسافة اللازمة بين الزوار.

وأشار م. آل هميل أنَّ برامج الرقابة الجارية شملت أكثر من 23 ألف مرفق تجاري بنطاق الفروع البلدية حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 130 ألف جولة رقابية (صباحية ومسائية)، رصدت خلالها ملاحظات وتجاوزات، تم التعامل مها وفق اللوائح والتعليمات.

وبيَّن أمين الطائف أن الفروع البلدية تتعامل بشكل حازم مع الأنشطة المخالفة حيث يتم إغلاق أي نشاط يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بالإضافة الى تطبيق الغرامات الرادعة.

كما عالجت الفرق الميدانية كافة البلاغات الواردة لمركز العمليات الموحد عبر هاتف البلاغات 940 أو عبر منصات تقديم البلاغات المختلفة والمتعلقة بجائحة كورونا.