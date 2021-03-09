تركيا تدعو لوقف الهجمات الإرهابية على السعودية

أعربت تركيا عن قلقها إزاء الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية مؤخرًا، وعلى رأسها استهداف ميناء "رأس التنورة" ومنشأة "أرامكو" بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي في مدينة الدمام.

ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات، معربةً عن تمنياتها بالسلامة للشقيقة السعودية وشعبها وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

يأتي هذا في الوقت الذي توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية لما تقترفه ميليشيا الحوثي من جرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعدّ من أكبر موانئ شحن البترول في العالم تعرضت، صباح الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحًا أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.