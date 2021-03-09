السعودية اليوم / الشيخ السديس يرأس اجتماع المجلس الاستشاري ويناقش الاستعداد لموسم رمضان المبارك



مكة المكرمة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم ، بحضور فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.

وشدد الشيخ السديس على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة " جهود المملكة العربية

وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.

وشاهد معاليه وأعضاء المجلس عرضًا مرئيًا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، واستمع إلى المقترحات في هذا الصدد ، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات الجائحة.

// انتهى //

17:25ت م

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مكة المكرمة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسرأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم ، بحضور فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.وشدد الشيخ السديس على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة " جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا " وما خرجت به من توصيات.وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.وشاهد معاليه وأعضاء المجلس عرضًا مرئيًا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، واستمع إلى المقترحات في هذا الصدد ، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات الجائحة.// انتهى //17:25ت م0185

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