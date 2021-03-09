السعودية اليوم / أمانة المدينة تضبط موقعًا مخالفًا تستخدمه عمالة لتدوير القطن والإسفنج



المدينة المنورة 25 رجب 1442 هـ الموافق09 مارس 2021 م واس

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة معملًا داخل إحدى المزارع في نطاق منطقة العيون يعمل بدون تراخيص رسمية، لتدوير الإسفنج والقطن، وتوزيع المنتجات على المحلات والمنشآت التجارية في المنطقة والمدن المجاورة لها.

وأوضحت الأمانة أن الفرقة التفتيشية ، باشرت أمس المعمل المخالف، وقامت بتسليم العمال الموجودين وعددهم "5 عمال" إلى وحدة الضبط الخاصة بالمخالفات، وتسليم الموقع إلى بلدية العيون، وصادرت ما يزيد على (3) أطنان من القطن، و (83) مرتبة نوم، وعدد (42) تكاية غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها بالتعاون مع الجهات الحكومية في المنطقة على القضاء على المخالفات النظامية التي تشمل المتاجرة غير النظامية، وتجاهل الاشتراطات والبرتوكولات الصحية للوقاية من فيروس

// انتهى //

17:05ت م

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المدينة المنورة 25 رجب 1442 هـ الموافق09 مارس 2021 م واسضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة معملًا داخل إحدى المزارع في نطاق منطقة العيون يعمل بدون تراخيص رسمية، لتدوير الإسفنج والقطن، وتوزيع المنتجات على المحلات والمنشآت التجارية في المنطقة والمدن المجاورة لها.وأوضحت الأمانة أن الفرقة التفتيشية ، باشرت أمس المعمل المخالف، وقامت بتسليم العمال الموجودين وعددهم "5 عمال" إلى وحدة الضبط الخاصة بالمخالفات، وتسليم الموقع إلى بلدية العيون، وصادرت ما يزيد على (3) أطنان من القطن، و (83) مرتبة نوم، وعدد (42) تكاية غير صالحة للاستخدام.وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها بالتعاون مع الجهات الحكومية في المنطقة على القضاء على المخالفات النظامية التي تشمل المتاجرة غير النظامية، وتجاهل الاشتراطات والبرتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وغيرها من المخالفات النظامية التي يعاقب عليها القانون، مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الجزاءات والعقوبات الصارمة على المخالفين للتدابير الصحية المتعلقة بصحة وسلامة السكان.// انتهى //17:05ت م0180

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