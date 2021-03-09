السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة



المدينة المنورة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الموافقة الكريمة، تأتي امتداداً للجهود المباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في مواجهة الآثار المالية والإقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة

// انتهى //

16:48ت م

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المدينة المنورة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الموافقة الكريمة، تأتي امتداداً للجهود المباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في مواجهة الآثار المالية والإقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا ، وتُبرز جانباً من جوانب حرص القيادة الرشيدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالتوفيق وأن يجزل له المثوبة والأجر على ما يقدمه للإسلام والمسلمين.// انتهى //16:48ت م0171

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