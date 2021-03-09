السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم مؤتمر المرأة الرابع في علوم البيانات "WiDs"



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

نظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة في مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات (AIDA) أمس المؤتمر الرابع للمرأة في علوم البيانات (WiDs).

وحقق المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع جامعة ستانفورد هدفه المتمثل في تعزيز المرأة في علوم البيانات وكشف أحدث الأبحاث وممارسات علوم البيانات في الشرق الأوسط مع مجموعة من المتحدثين ومقدمي ورش العمل والحضور من أكثر من 15 جنسية مختلفة.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات التحول الرقمي مكنت المرأة

فيما أكدت نائب الرئيس المساعد لفرع الطالبات والمشرفة التنفيذية لمؤتمر WiDS الدكتورة هبة خشيم، على أهمية علم البيانات في تحقيق الحلول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة العالمية".

وقالت سفيرة جامعة الأمير سلطان في مؤتمر WiDS الدكتورة تنزيلا صبا، "إن عدد النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتضاعف عندما يكون لديهن نموذج يحتذى به.

// انتهى //

16:37ت م

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الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسنظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة في مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات (AIDA) أمس المؤتمر الرابع للمرأة في علوم البيانات (WiDs).وحقق المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع جامعة ستانفورد هدفه المتمثل في تعزيز المرأة في علوم البيانات وكشف أحدث الأبحاث وممارسات علوم البيانات في الشرق الأوسط مع مجموعة من المتحدثين ومقدمي ورش العمل والحضور من أكثر من 15 جنسية مختلفة.وذكر رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات التحول الرقمي مكنت المرأة السعودية لتكون عنصرًا أساسيًا فيها ومهدت الطريق لها للمساهمة في مختلف المجالات.فيما أكدت نائب الرئيس المساعد لفرع الطالبات والمشرفة التنفيذية لمؤتمر WiDS الدكتورة هبة خشيم، على أهمية علم البيانات في تحقيق الحلول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة العالمية".وقالت سفيرة جامعة الأمير سلطان في مؤتمر WiDS الدكتورة تنزيلا صبا، "إن عدد النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتضاعف عندما يكون لديهن نموذج يحتذى به.// انتهى //16:37ت م0165

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