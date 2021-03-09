السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلق مبادرة "لسلامتنا نلتزم" بمحافظة الخفجي



الخفجي 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

أطلقت أمانة الشرقية بمحافظة الخفجي أمس، مبادرة "لسلامتنا نلتزم" التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية تقيد المنشآت التجارية وأفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتشمل المبادرة العمل على تطبيق التباعد الجسدي داخل المنشأة والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية وزرع الأثر الثقافي والتوعوي في المجتمع، وإدراك الفرد بضرورة الاهتمام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، بمشاركة فريق نسائي من وكالة شؤون البلديات بالأمانة وعدد من المتطوعين، للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجود تراخيص سارية وشهادات صحية، وكذلك النظافة العامة.

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16:34ت م

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