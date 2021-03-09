السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد تواصل إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين بالحدود الشمالية



عرعر 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

رصدت عدسة واس اليوم تواصل مراكز لقاحات

ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".

// انتهى //

16:15ت م

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عرعر 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسرصدت عدسة واس اليوم تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة الحدود الشمالية البالغة 5 مراكز في استقبال للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" ، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، وذلك في كل من قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وبرج الشمال الطبي ومستوصف الصالحية الأوسط ومستوصف العزيزية والمركز الرئيسي لقاعة الأهالي بمحافظة رفحاء والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة.ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".// انتهى //16:15ت م0157

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