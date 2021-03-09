شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بسرعة إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة تحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجات هيئة الإحصاء

- يتعين على الهيئة إتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة

- زيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، الهيئة تحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة ، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها.

كما طالب الهيئة بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة.

وكذلك تحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

وأكد المجلس على ضرورة عمل الهيئة على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها ، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً عل الخارطة الدولية .

وقال أنه يتعين على الهيئة إتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية .

وعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، و زيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء