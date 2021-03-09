متحدث التجارة: 8000 مخالفة وغرامة فورية لعدم تطبيق الاحترازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم تسجيل 8 آلاف مخالفة وغرامة فورية لعدم تطبيق الاحترازات، وشدَّد على أن الفترة القادمة ستكون للتشديد على الجولات الرقابية وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية.

وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه سيكون هناك تشديد على المنشآت التجارية بمختلف قطاعتها وأنشطتها للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية.

منشآت مخالفة

وقال الحسين: “هناك قطاعات جديدة سيتم توجيه الرقابة إليها أيضًا.. فلاحظنا وجود مخالفات فيها في الفترة الأخيرة، وهي معارض السيارات ومراكز الصيانة وكل المنشآت التي لديها تخفيضات” وأشار إلى أنه تم تسجيل 8 آلاف مخالفة وغرامة فورية لعدم تطبيق الاحترازات، وسيكون هناك رقابة مشددة الفترة القادمة.

الزيارات التفتيشية

وكانت وزارة التجارة قد نفذت (18,651) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، أدت إلى تحرير 816 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها.

مخالفات متنوعة

وأفادت التجارة بأن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية, مؤكدة مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

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