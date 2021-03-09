متحدث الصحة: الحساسية المفرطة والإرضاع لا يمنعان تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بعض المعلومات المستجدة عن لقاح كورونا والموعد الأنسب لأخذه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع لأخذ اللقاح بشكل عام.

وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا، والإرضاع لا يمنع من أخذ اللقاح، وأشار إلى أن من لديهم زراعة أعضاء أو نقص للمناعة ناتج عن عوامل متعددة ومنها مثلًا الإصابة بالسرطان لا تمنع من أخذ اللقاح.

الفئات المستثناة

وقال الدكتور العبدالعالي: من المهم جدًا أن نشير إلى أن هناك فئتين ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاحات وهما فئة الحوامل والأطفال، وإنما هذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حاليًا”.

المستجدات العلمية

وأضاف أنه قد تخرج الدراسات بمستجدات في هذا الشأن فتتم اعتمادها وقبولها في الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية والجهات واللجان العلمية المختصة في المملكة العربية السعودية، وبما يتم دراسته من معطيات محلية وإقليمية وعالمية.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (306) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371338) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2659) حالة من بينها (512) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (380572) حالة، توفي منهم (6539) حالة.

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