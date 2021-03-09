متحدث الصحة يكشف لـ” المواطن” سر اختلاف المدة بين جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الرياض

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن سر اختلاف المدة بين جرعتي لقاح كورونا بحسب نوع اللقاح سواء أكان لقاح فايزر أم أسترازينيكا.

اختلاف تركيبة لقاح كورونا

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال ” متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول سبب تباين الفترة التي يمكن أن يقضيها الشخص بين جرعتي اللقاح إن السبب في ذلك يعود إلى أن اللقاحات طورت بطرق مختلفة ومبادئ علمية مختلفة ومركباتها مختلفة، كما أن الدراسات التي تمت عليها في المراحل الأولى مبنية على فوارق مختلفة.

المدة بين جرعتي لقاح كورونا

وأوضح أن المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر يمكن أن تصل إلى 3-6 أسابيع، بينما قد تصل في لقاح أسترازينكا إلى 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الفترات هي لمن يحتاج جرعتين أما من تعافوا فسوف يحتاجون إلى جرعة واحدة بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

لقاحات كورنا في المملكة

يذكر أن المملكة اعتمدت رسميًا لقاحين؛ الأول هو إنتاج شركة فايزر – بيونتيك والثاني انتاج شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد فيما يتم دراسة عدد من اللقاحات الأخرى للتأكد من فعاليتها.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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