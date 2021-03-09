جامعة جازان تطلق وحدة لقاحات كورونا المتنقلة لمنسوبي مصفاة أرامكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أطلقت جامعة جازان اليوم الثلاثاء، خدمة تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي مصفاة أرامكو، وذلك بمقر المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحضور وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي ومدير عام مجمع مصفاة أرامكو المهندس يحيى أبو شال.

الخدمة متاحة لهذه الفئات

ويأتي تقديم اللقاحات والرعاية الصحية لمنسوبي المصفاة وغيرهم من أفراد المجتمع، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستكمالًا لاستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم وصولًا للمناعة المجتمعية عبر توفير اللقاحات وتقديمها للعديد من القطاعات والجهات الحكومية تفعيلًا للشراكات بين الجامعة وتلك الجهات.

لقاحات كورونا داخل السيارات

وقبل أيام أطلقت جامعة جازان خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات، أمام بوابة مدينتها الجامعية رقم (2) التي ستواصل عملها من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا طيلة أيام الأسبوع.

وبين رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن هذه الخدمة تهدف لتسريع وتيرة التحصين المجتمعي ضد فيروس كورونا والوصول إلى مناعة مجتمعية كافية وشاملة، مؤكدًا حرص منسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وكافة قطاعات الجامعة على المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية مبرزًا تفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع خدمة للوطن ومجتمعهم.

شارك الخبر