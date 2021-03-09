الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتًا بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الثلاثاء، سبعة مساجد مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 30 يومًا 243 مسجدًا تم فتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

اثنان في الرياض

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين بها ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتين بها ومسجد واحد بمنطقة مكة المكرمة، تم رصد إصابة واحدة به.

الإجراءات الاحترازية

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد اثنين منها بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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