الأرصاد: عواصف ترابية على 12 منطقة.. بدءًا من الخميس

توقع المركز الوطني للارصاد، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تؤدي إلى تكون عواصف ترابية، على 12 منطقة، وذلك من يوم الخميس وحتى السبت القادمين.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وقد تصل سرعتها إلى60كم/ساعة، وتتكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى إنعدام في الرؤية، من الخميس وحتى السبت.

وأضاف أن الرياح المتوقعة تؤثر على: الحدود_الشمالية والجوف وحائل وتبوك والرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وعسير والباحة.

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