أمانة جدة: ضبط مقهى عشوائي داخل سكن عمال بالتاريخية

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات المعنية، سكن عمال مخالفًا؛ حيث تبيَّن أنَّ الموقع جرى تحويله إلى مقهى يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا أنَّ الفرق الميدانية، وضمن جهود أمانة جدة في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، تمكنت من رصد ومداهمة الموقع.

وأشار إلى مصادرة حوالي 179 من الأدوات المستخدمة في تجهيزات المقهى السرّي، مؤكدًا ضبط عددٍ من العمال المخالفين المتواجدين في الموقع واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وتمّ إغلاق الموقع.

وأكَّدت أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظًا على الصحة العامة، وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر «بلدي».