«الصحة»: 390 إصابة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة.

وتضمنت الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 390 حالة مؤكدة وتعافي 306 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2695 منها 515 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380 ألفًا و572 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 371 ألفًا و338 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6539 حالة.

وكشفت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً النظر إلى أن «اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».