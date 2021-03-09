الحيزان: اضطراب جوي حاد نهاية الأسبوع

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون من معتدل إلى حار وسط النهار، مع هبوب رياح على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن أجواء نهاية الأسبوع تشهد اضطرابًا جويًا حادًا.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى هبوب رياح جنوبية نشطة في الرياض، يُقابلها رياح شمالية شرقية نشطة على شرق المملكة، وحركة متوسطة للرياح في بقية القطاعات.

وحول هطول الأمطار، قال الحيزان، إن فرص الأمطار تكون على القصيم، وتتسع شرقاً لشمال الرياض حتى الشرقية.

وأشار الحيزان إلى أن طقس نهاية الأسبوع الحالي يشهد اضطرابًا جويًا حادًا يعصفُ بالمنطقة، من بلاد الشام إلى بلاد الرافدين وإلى بلاد الحرمين والخليج العربي.

وتابع قائلًا: «أمطار وتساقطٌ للثلوج في الشام، ورياح عاصفة تضربُ بشدة ناتجة عن نزول قطبي يمنعه مرتفع جوي من التعمق جنوباً جهة شبه الجزيرة العربية»

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

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