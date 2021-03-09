متخصص في الأرصاد يوضح تأثير التغير المناخي على الأرض والإنسان

أوضح المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، حقيقة التغير المناخي الذي تتعرض له الأرض وتأثيره على الإنسان.

وقال الحربي –عبر تويتر- نعم، من المؤكد أن هناك تغيرات مناخية، مشيرًا إلى أن التغير المناخي وبكل بساطة، يعني تغير الحياة برمتها؛ حيث أن الحياة والعيش في الأرض مرتبط بالمناخ، وأي تغير فيه يعني تغير في الحياة.

وأضاف أن تغير المناخ يعني تغير درجات الحرارة، وتغير سلوك الأمطار، وتغير المد البحري، وتغير سماكة الجليد، وتغير تيارات الهواء في الغلاف الجوي.

وأشار الحربي، إلى أن هذه التغيرات لها نتائج كبيرة في جميع مكونات الحياة على الأرض؛ حيث سيتغير الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، وطبيعة مجاري الانهار ما بين انكماش وتمدد، وتمدد الصحاري، وطبيعة تمدد التيارات المائية في المحيطات، وعلى ضوء ذلك ستتغير طبيعة حياة الإنسان.

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