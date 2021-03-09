«الصحة»: لا تعارض بين بخاخات الأنف والصدر ولقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ لقاح كورونا لا يتعارض مع بخاخات الأنف والصدر أو الكورتيزون، ناصحة بعدم إيقاف العلاج لأجل تلقي التطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع لوازرة الصحة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، «غير صحيح، وننصح الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج».

وقال المواطن في استفساره: هل صحيح اللقاح يتعارض مع بخاخات الصدر والأنف والحبوب اللي فيها كورتيزون؟ وهل أوقفها أو لها أعراض جانبية معها؟

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أنَّ معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكون من خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

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