الفلكي ملهم هندي: انتهى الشتاء

أعلن الباحث الفلكي ملهم هندي انتهاء موسم الشتاء بالتزامن مع توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الثلاثاء، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما توقع الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، موجة غبارية ربيعية نهاية هذا الأسبوع، ناصحة بعدم التنزه.

وقال الجهني –عبر تويتر- إنه متوقع موجة غبارية ربيعية واسعة، تؤثر على معظم مناطق الشمال، وحائل و الشرقية، وكذلك الرياض.

وأشار الجهني إلى أن الموجة الغبارية متوقعة نهاية الأسبوع الحالي، خاصة يوم الجمعة القادم، قائلًا «لا ينصح بالتنزه في مثل هذه الأجواء».

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