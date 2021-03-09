حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 6 شروط للالتحاق بـبرنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وأوضح صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الالتحاق بأكاديمة هدف للقيادة متاح للجنسين وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويجب أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وأن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس على الأقل وأن يكون لديه خمس سنوات خبرة عملية على الأقل، وفقًا لصندوق هدف.

وأن يكون المتقدم خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، وفقا لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأشار صندوق هدف إلى أن برنامج أكادمية هدف للقيادة يهدف إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

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