«الشورى» يطالب بتطوير المنظومة التقنية للهيئة العامة للإحصاء

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، من الهيئة العامة للإحصاء ،بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها.

كما طالب الشورى، من الهيئة العامة للإحصاء، عقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكر المجلس انه على الهيئة العامة للإحصاء، زيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اقرا أيضًا:

«الشورى» يوافق على تعديل نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري