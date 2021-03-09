رسالة «رد الجميل».. موقف مشرف من طالب تجاه معلمه والأخير يرد

موقف إنساني في الوفاء، تعرّض له أحد المعلمين من طالب سابق تعلم على يديه؛ حيث ترك له رسالة أثناء تواجده في محل للقهوة، بأنه استفاد من نصائحه والآن أصبح مدير فرع.

الموقف النبيل تعرّض له المتخصص في إدارة الموارد البشريّة، الدكتور يوسف النملة؛ حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر: «حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة، وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه»، موجهًا نصيحة للمعلمين «لكل معلم، طلابك هم استثمارك».

وكان الرسالة مكتوب فيها «تم دفع الحساب.. من طالب تخرج على يدك.. واستمع لكل نصيحة.. والحين نا مدير فرع والحمد لله».

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