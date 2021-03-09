انقطاع للكهرباء بمستشفى أطفال

أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، حدوث انقطاع جزئي للكهرباء بمستشفى الأطفال بالمحافظة، ولم تتأثر بسببه أقسام المستشفى، حيث عملت المولدات الاحتياطية بشكل تلقائي واستمر العمل بأقسام المستشفى بشكل طبيعي بما فيها الطوارئ والعيادات الخارجية.
وبين الحميدان، أنه وفور حدوث الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي عمل المولد الاحتياطي بشكل تلقائي، وباشرت الشؤون الهندسية الموقع، وتم توفير مولدين احتياطيين سعة 500 كيلو وات للمولد الواحد، وجاري العمل على تغيير الكيبل القديم لضمان عدم تكرار الانقطاع.
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