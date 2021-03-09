الصيادلة يتصدرون التوطين في الصحة

تصدر الصيادلة قائمة الوظائف التي جرى توطينها في وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة الصيادلة السعوديين 98 %، فيما جاءت وظائف الأطباء في مؤخرة القائمة كأقل مهنة صحية تم شغلها بمواطنين، إذ لم تتجاوز نسبتهم 39 % من إجمالي الأطباء العاملين في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

وبحسب آخر تقرير إحصائي للوزارة، بلغ إجمالي القوى العاملة الصحية والإدارية على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي فيما عدا المدن الطبية 274,637 موظفا وموظفة، من بينهم 207.198 سعوديا، مقابل 67.439 غير سعودي، وقدرت الوزارة نسبة السعودة بـ 75 %.

القوى العاملة الصحية والإدارية

سعودي

207.198

غير سعودي

67.439

المجموع

274.637

نسبة السعودة75 %

القوى العاملة الإدارية

سعودي51.432

نسبة السعودة99.94 %

غير سعودي33

المجموع51.464

القوى العاملة الصحية

سعودي155.766

غير سعودي67.407

المجموع223.173

نسبة السعودة70 %

الأطباء

سعودي18.227

غير سعودي28.327

المجموع46.568

نسبة السعودة39 %

أطباء الأسنان

الصيادلة

التمريض

سعودي4.228

سعودي12.445

سعودي56.411

غير سعودي574

غير سعودي234

غير سعودي30.951

المجموع4.802