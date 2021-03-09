الصيادلة يتصدرون التوطين في الصحة

وبحسب آخر تقرير إحصائي للوزارة، بلغ إجمالي القوى العاملة الصحية والإدارية على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي فيما عدا المدن الطبية 274,637 موظفا وموظفة، من بينهم 207.198 سعوديا، مقابل 67.439 غير سعودي، وقدرت الوزارة نسبة السعودة بـ 75 %.
القوى العاملة الصحية والإدارية
سعودي
207.198
غير سعودي
67.439
المجموع
274.637
نسبة السعودة75 %
القوى العاملة الإدارية
سعودي51.432
نسبة السعودة99.94 %
غير سعودي33
المجموع51.464
القوى العاملة الصحية
سعودي155.766
غير سعودي67.407
المجموع223.173
نسبة السعودة70 %
الأطباء
سعودي18.227
غير سعودي28.327
المجموع46.568
نسبة السعودة39 %
أطباء الأسنان
الصيادلة
التمريض
سعودي4.228
سعودي12.445
سعودي56.411
غير سعودي574
غير سعودي234
غير سعودي30.951
المجموع4.802
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