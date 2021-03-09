11 ألف فصل افتراضي

واصلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، تقديم خدماتها الإلكترونية، حيث أظهرت إحصائيات العمادة للأسبوع السابع من الدراسة، في الفصل الثاني للعام الجامعي 1442، وجود 10146 فصلاً افتراضيًّا، و11715 فصلاً افتراضيًّا مسجلا.



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