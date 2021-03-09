إغلاق مطعمين احترازيا ببارق

أغلقت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، مطعمين مخالفين، ورصدت 6 مخالفات وقائية، من خلال جولة مسائية على المطاعم في المحافظة والمراكز التابعة.

وجاءت الجولة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة ومشاركة ميدانية من قبل رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، حيث شملت أكثر من 25 مطعما تم إغلاق مطعمين احترازيا، ورصد 6 مخالفات أخرى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.