شرائح تتبع لمركبات الإعلام

تعتزم وزارة الإعلام تركيب شرائح تتبع لـ70 مركبة من مركبات الوزارة، لحاجة العمل إلى ذلك. ويعمل نظام تتبع المركبات عن طريق إرسال المعلومات الخاصة بالمركبة من خلال جهاز موجود بداخلها يحتوي على استقبال موقع السيارة وسرعتها من نظام تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية حسب برمجة معينة، وإرسالها آليا لمحطة بغرفة التحكم. حيث يتم استقبال المعلومات وعرضها على الخريطة الخاصة بالنظام واستخراج التقارير الخاصة بالسيارات. مزايا شرائح التتبع: تحديد المواقع الحالية للسيارة تفاصيل الرحلات سرعة السيارة اتجاه حركة السيارة تتبع الأصول ذات القيمة العالية المعرضة للاعتداء أو الخطر مديرو أساطيل المركبات شركات تأجير السيارات النقل البري والبحري والنهري البناء والمقاولات والأشغال العامة خدمة ما بعد البيع والإصلاح والصيانة مديرو ومندوبو المبيعات السلطات العامة وقوات الأمن شركات التأمين



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