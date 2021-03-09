عيادات بيئية تحتضن الحيوانات الأليفة

الحمض النووي
أكد مدير مختبر التشخيص البيطري الدكتور عبدالله القحطاني، لـ«دوت الخليج» التعاون مع وزارة الصحة بجهاز استخلاص الحمض النووي 96 عينة «king Fisher Flex Purification System,King Fisher 96 PCR head» إذ انطلق عمل المختبر في 2019 و تسلم عينات من مكاتب ووحدات الوزارة بالمنطقة، وتم فحصها، وتشمل دما كاملا وسيرما وروثا وأحشاء داخلية وحليبا، بمجموع عينات 767 وأنه تم إرسال عينات لمختبر السموم بمدينة الرياض، ومنها علف وصدور دجاج وسيرم، ومجموعها 707، كما تم أيضاً إرسال عينة واحدة لمختبر الأحساء، وهي رأس جمل مُصاب بمرض السعار، وأضاف القحطاني أنه تم فحص 104 عينات بالمختبر في وقت أزمة كورونا، وكانت في عدة أقسام، منها فيروسات الدواجن والطفيليات وفيروسات الحيوانات الكبيرة وقسم البكتيريا.
عينات ومخاطبات
قالت الدكتورة أسماء حسن إن قسم الاستقبال يقوم بالعديد من المهام، التى تخدم جميع أقسام المختبر، وتشمل استلام العينات والخطابات الواردة من الفروع والوحدات البيطرية المختلفة بعسير، والتأكد من وجود الباركود الخاص بالعينات والخطابات، ومطابقتها بنظام أنعام قبل استلامها، والتأكد من صلاحية العينات، وما إلى ذلك حتى إرسالها بواسطة شركه نقل العينات.
وأكدت إخصائية الطفيليات الدكتورة ليلى الشهري، أن قسم الطفيليات هو مختبر يقوم بفحص العينات بالكامل، للتعرف وتحديد الإصابة الطفيلية باستخدام الفحص المجهري أو الاختبار السريع أو الاختبارات السيرولوجية، مما يساعد على السيطرة والتقليل من انتشار الأمراض الطفيلية بالوقاية والعلاج.
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