7 آلاف طالب وطالبة في برنامج الحوار الوطني بنجران

ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى أكثر من 7000 طالب وطالبة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، بالتعاون مع شركاء فاعلين، مثل تعليم نجران، وتعليم محافظة شروره، وجامعة نجران، والكلية التقنية للبنين، والكلية التقنية للبنات، والمعهد الصناعي الثانوي، ويشارك في تنفيذ البرنامج 29 خبيراً من المدربين والمدربات المعتمدين لدى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الجهات المشاركة.
وأوضح مدير فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة راشد بن محمد آل منجم، أن برنامج نسيج من البرامج الوطنية الواعدة التي تسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتهيئة الشباب والفتيات على الإسهام في بناء مجتمع حيوي يعتمد على الحوار والاعتدال، حيث يهدف البرنامج لتعزيز قيم الحوار والتلاحم والتعايش المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقوية الحصانة الذاتية لدى المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج المجتمعي.
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