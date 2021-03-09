346 قرارا يصدرها الشورى في 53 جلسة افتراضية

اجتماعات اللجان
أكد الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، أن مجلس الشورى نجح فى تعزيز دوره الرقابي والتشريعي، حيث بات شريكاً مهماً في صناعة القرار الوطني، ويؤدي دوراً مسانداً لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية، من جهود لمواكبة تطلعات القيادة وتحقيق طموحات دوت الخليج والمواطن.
وأبان أن المجلس في إطار تفعيله لدوريه الرقابي والتشريعي، استطاع خلال العام منذ بدء الإجراءات الوقائية من عقد 53 جلسة عادية «عبر الاتصال المرئي» أصدر خلالها ما يصل إلى 346 قراراً، مبيناً أن المجلس ناقش 135 تقريراً سنوياً لأداء الأجهزة الحكومية و71 من مشروعات الأنظمة و61 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أدرجت على جدول أعماله بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس من مختلف أرجاء المملكة، مبينا أن اللجان المتخصصة الأربع عشرة بالمجلس قد عقدت 200 اجتماع، نوقش خلالها 341 موضوعا بحضور ومشاركة 377 مسؤولا ومندوبا من الجهات الحكومية، للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول تقارير أداء الوزارات، والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.
الدبلوماسية البرلمانية
على صعيد تفعيل دور المجلس على مستوى الدبلوماسية البرلمانية أثناء الجائحة، أوضح المطيري، أنه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية واصل المجلس عمله عن بعد، حيث شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وفي عددٍ من الاجتماعات، التي عقدتها الاتحادات الإقليمية المتخصصة، واستمرت لجان الصداقة البرلمانية في المجلس بعقد اجتماعاتها تعزيزاً لجهود المجلس في الدبلوماسية البرلمانية.
وحقق المجلس حضورا برلمانيا فاعلاً في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كافة، ومنها اجتماعات أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي.
أعمال الشورى منذ بدء الإجراءات الوقائية
53 جلسة عادية عبر الاتصال المرئي
135 تقريرا سنويا لأداء الأجهزة الحكومية
346 قرارا تم إصداره
71 من مشروعات الأنظمة
61 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أدرجت على جدول الأعمال
377 مسؤولا ومندوبا من الجهات الحكومية شاركوا للإجابة على أسئلة واستفسارات المجلس
200 اجتماع للجان المتخصصة
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