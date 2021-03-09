نتائج القبول النهائي في قوات الأمن البيئي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة «رقيب، وكيل رقيب، عريف». وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة «أبشر - توظيف» على الرابط ( https://jobs.sa ).



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