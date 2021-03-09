السعودية اليوم / الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة المسجد النبوي تقوم بزيارة لبحث التعاون المشترك مع معهد الإدارة العامة



المدينة المنورة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

زارت الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة المسجد النبوي , معهد الإدارة العامة، وذلك لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الرئاسة والمعهد.

وناقش المستشار والوكيل على الشؤون العلمية والأكاديمية بالوكالة الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مع المدير العام لمعهد الإدارة العامة معالي الدكتور بندر السجان ونائبه الدكتور بدر الحربي جوانب تدريب وتأهيل موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإعدادهم إداريًا وعلميًا ليكونوا مشاركين فعّالين في خدمة ضيوف الرحمن وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهما في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

من جانبهم أعرب قيادات معهد الإدارة العامة عن شكرهم لمعالي الرئيس العام على ما يوليه من اهتمام تجاه تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين، وأشادوا بأعماله الناجحة في تطوير منظومة خدمات الحرمين الشريفين وجهودهم الرامية إلى تأهيل الكفاءات العاملة بالرئاسة واهتمامه الدائم بالأنظمة والحوكمة.

وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن المعهد يبحث إمكانية إرسال طلاب معهد الإدارة -بإذن الله- للتدرب على العمل الميداني واعتماد الرئاسة جهة معتمدة لتدريب طلاب المعهد خلال الفصل التدريبي على ممارسة العمل الميداني والقانوني والإداري.

//انتهى//

15:54ت م

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