السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يبحث مع وزير الصحة المشاريع الصحية بمنطقة الباحة



الباحة 22 رجب 1442هـ الموافق 08 مارس 2021م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي -اليوم بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وذلك أثناء وجود معاليه بمنطقة الباحة .

وبحث سموه مع الدكتور الربيعة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة ومحافظاتها ، ومناقشة أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها والمنفذة سابقاً والاحتياجات القادمة.

كما اطلع سموه خلال اللقاء على جولة معالي وزير الصحة على عدد من المنشآت الصحية بالمنطقة التي شملت البرج الطبي التخصصي بمستشفى الملك فهد والأقسام المشغلة مؤخراً ، وزيارات معاليه لبعض المستشفيات والمراكز الصحية في محافظات المنطقة.

وأكد سمو أمير الباحة على أهمية ما تمثله الخدمات الصحية للمواطن ، والذي يتطلع سموه من خلالها إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة ، مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، لتحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع وبما يحقق المستهدفات الصحية من رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حرص الوزارة على تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة لتطوير القطاع الصحي وخدمة المواطن والمقيم بمنطقة الباحة .

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15:31ت م

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