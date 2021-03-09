السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يواصل تقديم اللقاحات لرجال الأمن العاملين بالمنطقة



مكة المكرمة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

واصل مركز لقاحات فيروس

ويشرف على تقديم اللقاحات في مقر المركز فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة التي اتخذتها المملكة في جائحة فيروس كورونا.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أطلقت (14) مركزًا لتقديم واجب الخدمة من خلال تقديم اللقاحات لعموم منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، فضلًا عن القيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية والمراكز التابعة لها ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة.

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15:25ت م

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مكة المكرمة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسواصل مركز لقاحات فيروس كورونا في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم، استقبال المستفيدين من رجال الأمن العاملين في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة، لتقديم لقاحات كورونا (كوفيد-19)، وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان" التي تم تدشينها مؤخرًا في مختلف مدن ومناطق المملكة.ويشرف على تقديم اللقاحات في مقر المركز فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة التي اتخذتها المملكة في جائحة فيروس كورونا.وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أطلقت (14) مركزًا لتقديم واجب الخدمة من خلال تقديم اللقاحات لعموم منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، فضلًا عن القيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية والمراكز التابعة لها ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة.// انتهى //15:25ت م0129

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