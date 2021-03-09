السعودية اليوم / باكستان تسجل 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 25 رجب 1442 هـ الموافق09 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1353 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أنه تم تسجيل 3365 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 563823 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13281 حالة وفاة.

// انتهى //

15:21ت م

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إسلام آباد 25 رجب 1442 هـ الموافق09 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 593453 حالة، منها 16349 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أنه تم تسجيل 3365 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 563823 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13281 حالة وفاة.// انتهى //15:21ت م0128

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