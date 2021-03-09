السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر



الخرطوم 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية -التي تتخذ من الخرطوم مقرًّا لها خلال الفترة من 8 إلى 9 مارس الحالي- لقاءً افتراضيًا تحضيريًّا للدورة الـ19 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقرر عقدها خلال الفترة من 15-19 مارس الجاري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا تحييد تدهور الأراضي.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري خلال كلمة له اهتمام المنظمة بالقضايا والموضوعات البيئية ضمن أنشطتها وبرامجها في إستراتيجية عمل المنظمة الجديدة 2020 -2030، التي صادق عليها أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب خلال لقائهم المنعقد افتراضيًا في الثلاثين من شهر سبتمبر 2020 ، حيث أفردت هذه الإستراتيجية هدفها الرئيس الثاني الإشكاليات المتعلقة بالقضايا البيئية.

وهدف اللقاء إلى الإحاطة بموقف الدول العربية في تنفيذ الاتفاقية والوقوف على أهم موضوعات وبنود جدول الدورة الـ19 للجنة مراجعة تنفيذ الاتفاقية (CRIC- 19) وتبادل الآراء والتشاور العربي مع أمانة الاتفاقية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ19 وعلى وجه الخصوص القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية، بجانب الاتفاق على المداخلات العربية ومن يلقيها في الجلسات الافتتاحية والختامية وفي الجلسات العامة، والوصول إلى توصيات تحقق المشاركة العربية الناجعة في الدورة الـ19 للجنة متابعة الاتفاقية.

// انتهى //

15:20ت م

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