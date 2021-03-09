السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يطلع على تقارير المجلس البلدي في الرياض وخططه المستقبلية



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم على التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي في الرياض لعام 2020، وخطة المجلس لعام 2021 .

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس وأعضاء المجلس البلدي .

وفي بداية اللقاء قدم رئيس المجلس خالد العريدي شكره لسموه على إتاحة الفرصة لاطلاع سموه على أعمال المجلس ، موضحاً ما تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنموية والخدمية خلال الفترة الماضية، والتي بادر المجلس بالتنسيق والتكامل معها لنقل الملاحظات والمقترحات، بالإضافة إلى المشاركة في الجولات الميدانية لتحقيق المزيد من التفاعل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، كما استعرض تقرير عن البرنامج الذي يزمع المجلس تنفيذه بالتنسيق مع المواطنين عن طريق توزيع 10 آلاف استبانة على أحياء الرياض لرصد أولويات ساكني الأحياء من الخدمات البلدية.

وأشار إلى نشاطات المجلس والاعمال المنجزة ومنها تنفيذ 17 برنامجًا ومبادرة أسهمت في تعزيز مشاركة المواطن والمقيم في فعاليات المجلس المتعددة، ورصد أولويات السكان في عدد من القضايا المتعلقة بصحة البيئة، والطرق، وأسواق النفع العام، والبنية التحتية، والخدمات البلدية.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه رئيس وأعضاء المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

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15:13ت م

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