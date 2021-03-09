

جيزان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

بدأت جامعة جازان اليوم، خدماتها في تقديم لقاحات

ويأتي تقديم اللقاحات والرعاية الصحية لمنسوبي المصفاة وغيرهم من أفراد المجتمع، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستكمالا لإستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم وصولا للمناعة المجتمعية عبر توفير اللقاحات وتقديمها للعديد من القطاعات والجهات الحكومية تفعيلا للشراكات بين الجامعة وتلك الجهات.

// انتهى //

15:08ت م

0124



جيزان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسبدأت جامعة جازان اليوم، خدماتها في تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي مصفاة أرامكو، وذلك بمقر المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، بحضور وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي ومدير عام مجمع مصفاة أرامكو المهندس يحيى أبوشال.ويأتي تقديم اللقاحات والرعاية الصحية لمنسوبي المصفاة وغيرهم من أفراد المجتمع، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستكمالا لإستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم وصولا للمناعة المجتمعية عبر توفير اللقاحات وتقديمها للعديد من القطاعات والجهات الحكومية تفعيلا للشراكات بين الجامعة وتلك الجهات.// انتهى //15:08ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تبدأ تقديم خدمة لقاحات كورونا بمصفاة أرامكو بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.