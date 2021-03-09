السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني والمهني يتفقد منشآت التدريب بالمنطقة الشرقية



الدمام 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين، اليوم المنشآت التدريبية في المنطقة الشرقية والوقوف على سير العملية التدريبية وفق التدابير والاحترازات الوقائية و تطبيق معايير الجودة في العملية التدريبية.

كما اطلع نائب المحافظ على الخطط والإستراتيجيات التدريبية التي تخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيليهم تقنياً ومهنياً وتهيئتهم لدخول سوق العمل، والقيام بجولة على الأقسام التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حاثاً مسؤولي التدريب لتحقيق أعلى درجات الجودة والتي تنعكس إيجاباً على سير العملية التدريبية.

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14:50ت م

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