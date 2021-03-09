اقتصادي / محافظ ينبع يلتقي نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب



ينبع 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

التقى محافظ ينبع سعد السحيمي اليوم، نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب باسل السويدان ومدير المشاريع بالمؤسسة المهندس عبد الله الرويتع.

وثمن المحافظ جهود المؤسسة في تفريغ أول باخرة قمح بفرع المؤسسة بميناء ينبع التجاري ضمن الاختبارات التشغيلية للفرع.

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14:49ت م

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