السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة



الدمام 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوه سموه بمتانة العلاقات بين المملكة واليابان وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

// انتهى //

14:44ت م

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