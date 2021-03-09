السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة



بريدة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.

ونوه سموه بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالدنمارك في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أشاد السفير الدنماركي بما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية وما حققته من تطور ونماء بارز خلال هذه الفترة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

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