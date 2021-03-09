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السعودية | ملك الأردن يغادر الرياض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:26 مساءً, 9 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

غادر الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .
وقد غادر برفقة جلالة ملك الأردن ، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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