السعودية | ملك الأردن يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:26 مساءً, 9 مارس 2021 م
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غادر الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .
وقد غادر برفقة جلالة ملك الأردن ، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.