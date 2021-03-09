شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الكوادر البشرية المؤهلة علمياً أساس بناء الأوطان الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع الجامعة في المنطقة وخططها وإنجازاتها، وأشاد – حفظه الله – بالجهود التي قدمتها الجامعة لخدمة أبناء المنطقة، مؤكداً أن الكوادر البشرية المؤهلة علمياً هي أساس التنمية وبناء الأوطان الحديثة.

من جهته قدم رئيس جامعة حفر الباطن الشكر لسموه الكريم على الاهتمام والمتابعة والتوجيهات السديدة.