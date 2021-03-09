طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للمستفيدين من البرنامج، وذلك قبل ساعات من بدء صرف الدعم المستحق للمستفيدين من الدفعة الـ 40 عن شهر مارس الجاري.

وأجابت خدمة المستفيدين في البرنامج عبر تويتر، على مشكلة إحدى المستفيدات، التي تم قبول اعتراضها في حساب مواطن، وتمت الموافقة على عقد الإيجار لكنها لازال تحت “عدم الأهلية”، وأكدت الخدمة بأنه: حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 مارس سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك الشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل”.

موعد حساب متابعات الخليج 365

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 10 مارس من الشهر الجاري، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة.

مبلغ حساب متابعات الخليج 365

وفي وقت سابق أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

إثبات استقلالية المسكن

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

شارك الخبر