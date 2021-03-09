تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من صلاة الفجر بالحرم المكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول تلاوة خاشعة هادئة تُلامس القلوب لفضيلة الشيخ بندر بليلة فجر اليوم الثلاثاء في الحرم المكي الشريف.

وتلا الشيخ بندر بليلة في صلاة فجر اليوم ما تيسر من سورة “آل عمران”، وأشاد روَّاد موقع تويتر بصوت الشيخ العذب الذي يُلامس القلوب، فغرَّد طلال الدهمشي: “وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.. سبحان من خلق الجمال والراحة في صوتك”.

من هو الشيخ بندر بليلة؟

هو بندر بن عبد العزيز بن سراج بن عبدالملك بليلة من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة المساجد في المملكة، وولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ.

وحصل الشيخ بندر بليلة على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حاليًّا يعمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

في أكتوبر الماضي صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وتعيين أعضاء جدد، ومن بينهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

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